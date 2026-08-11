Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart) - Reprodução

Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart)Reprodução

Publicado 11/08/2026 19:58

Cabo Frio - O - O Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart) , do Ibram/MinC, abre ao público nesta terça-feira (11) a exposição temporária “Cabo Frio, séc. XX”. A abertura será realizada às 10h, na Saleta de Exposições do museu. A entrada é gratuita.

A mostra reúne 10 desenhos produzidos em carvão pelo historiador e artista Gustavo Bergerot. As obras abordam a história, a memória e o processo de urbanização de Cabo Frio ao longo do século XX.

Os desenhos foram produzidos a partir de fotografias do acervo da Biblioteca Nacional e retratam locais do município, como a Praia do Forte, o Canal do Itajuru, o Canal Palmer e o Convento de Nossa Senhora dos Anjos.

A exposição ocorre no mês em que o antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos completa 340 anos. As obras poderão ser visitadas até novembro.

Sobre o artista

Gustavo Bergerot, de 29 anos, cursou História na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), onde participou de oficinas de História e Documento voltadas para o Rio de Janeiro dos séculos XVIII e XIX.

A experiência contribuiu para sua pesquisa sobre memória e sua relação com as artes visuais. O acervo da Biblioteca Nacional é utilizado pelo artista como fonte iconográfica e documental.

A partir do estudo das transformações urbanas e da estética do chamado “Rio Antigo”, dos séculos XIX e XX, Bergerot desenvolve trabalhos que fazem comparações entre cidades e abordam mudanças demográficas e espaciais.

O artista recebeu a Medalha de Bronze na exposição Night of Museums, em Belgrado, na Sérvia, e participou da Semana de Arte Sobre Papel, realizada na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Atualmente, Bergerot cursa Artes Visuais na Universidade Veiga de Almeida (UVA).