Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart)Reprodução
Exposição sobre história de Cabo Frio reúne desenhos no Mart
Mostra de Gustavo Bergerot será aberta nesta terça-feira (11), com entrada gratuita, e permanece em cartaz até novembro
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Violência doméstica em quiosque termina na delegacia em Cabo Frio
Casal de Duque de Caxias foi atendido pela Guarda Municipal após uma discussão; vítima recebeu acompanhamento para retornar com segurança para casa
Três homens roubam moto durante a madrugada em Cabo Frio
Câmera de segurança registra ação e tentativa de reação da vítima, que quase é atingida por um veículo durante a fuga
Academia é desinterditada pelo Procon em Cabo Frio, mas segue notificada
Smart Fit é liberada após apresentar medidas para abastecimento de água
Paulo Ricardo, Vitinho e Banda Celebrare animam Festa da Padroeira em Cabo Frio
Evento será realizado entre os dias 13 e 16 de agosto, na Praça Porto Rocha, com programação religiosa, cultural e musical
Academia é interditada pelo Procon de Cabo Frio por falta de água
Academia localizada na estrada entre Cabo Frio e Arraial do Cabo já havia sido advertida e, segundo o órgão, não regularizou o problema
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