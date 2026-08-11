Equipe do Grupamento Operacional de Praia (GOP) - Divulgação

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Publicado 11/08/2026 18:41

Cabo Frio - Uma ocorrência de violência doméstica em um quiosque na Praia do Forte terminou na delegacia na noite deste domingo (9), em Cabo Frio. Um casal de Duque de Caxias, que estava na cidade a passeio, foi - Uma ocorrência de violência doméstica em um quiosque na Praia do Forte terminou na delegacia na noite deste domingo (9), em Cabo Frio. Um casal de Duque de Caxias, que estava na cidade a passeio, foi atendido por agentes da Guarda Civil Municipal após uma discussão nas proximidades da base da Fiscalização de Posturas

A equipe do Grupamento Operacional de Praia (GOP) foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. A Patrulha Maria da Penha também participou do atendimento e acompanhou a vítima.

O casal foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada e foram realizados os procedimentos necessários. Também houve encaminhamento para exame de corpo de delito. O homem permaneceu na unidade policial para as providências cabíveis.

Depois do atendimento, a Patrulha Maria da Penha acompanhou a vítima e fez contato com familiares para organizar um retorno seguro para casa, em Duque de Caxias.

A ocorrência foi atendida pelas forças de segurança do município, mas não foram divulgados detalhes sobre o que teria provocado a discussão ou sobre eventuais medidas posteriores adotadas pela Justiça.

A reportagem tentou contato com o outro lado, mas não localizou os envolvidos. O espaço segue aberto para manifestação.