Equipe do Grupamento Operacional de Praia (GOP)Divulgação
Violência doméstica em quiosque termina na delegacia em Cabo Frio
Casal de Duque de Caxias foi atendido pela Guarda Municipal após uma discussão; vítima recebeu acompanhamento para retornar com segurança para casa
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Três homens roubam moto durante a madrugada em Cabo Frio
Câmera de segurança registra ação e tentativa de reação da vítima, que quase é atingida por um veículo durante a fuga
Academia é desinterditada pelo Procon em Cabo Frio, mas segue notificada
Smart Fit é liberada após apresentar medidas para abastecimento de água
Paulo Ricardo, Vitinho e Banda Celebrare animam Festa da Padroeira em Cabo Frio
Evento será realizado entre os dias 13 e 16 de agosto, na Praça Porto Rocha, com programação religiosa, cultural e musical
Academia é interditada pelo Procon de Cabo Frio por falta de água
Academia localizada na estrada entre Cabo Frio e Arraial do Cabo já havia sido advertida e, segundo o órgão, não regularizou o problema
Bugio ferido é resgatado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, em Cabo Frio
Animal foi encaminhado ao Instituto BW para atendimento veterinário e reabilitação
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