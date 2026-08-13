Bicicleta preta com detalhes verdes sendo levada em Cabo Frio Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Uma bicicleta foi furtada por volta das 16h desta quarta-feira (12), na Rua Marques de Olinda, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. O crime aconteceu em frente ao Del Rio, próximo ao Hortifruti do Povo, e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram o momento em que um homem se aproxima do local, pega a bicicleta e deixa a área pedalando.
A bicicleta é preta, com detalhes verdes, da marca Wholtz. O proprietário pede ajuda para localizar o veículo e identificar o responsável pelo furto.
Quem tiver informações sobre a bicicleta ou tiver presenciado alguma movimentação relacionada ao caso pode entrar em contato pelo telefone (22) 99958-2169.
 
 
 
 
 