Bicicleta preta com detalhes verdes sendo levada em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Bicicleta preta com detalhes verdes sendo levada em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 13/08/2026 18:03 | Atualizado 13/08/2026 18:04

Cabo Frio - Uma Uma bicicleta foi furtada por volta das 16h desta quarta-feira (12), na Rua Marques de Olinda, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. O crime aconteceu em frente ao Del Rio, próximo ao Hortifruti do Povo, e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que um homem se aproxima do local, pega a bicicleta e deixa a área pedalando.

A bicicleta é preta, com detalhes verdes, da marca Wholtz. O proprietário pede ajuda para localizar o veículo e identificar o responsável pelo furto.

Quem tiver informações sobre a bicicleta ou tiver presenciado alguma movimentação relacionada ao caso pode entrar em contato pelo telefone (22) 99958-2169.