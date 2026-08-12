Protestos marcam eleição do Sindicaf, que foi anulada pela Justiça do Trabalho. - Foto: Reprodução

Protestos marcam eleição do Sindicaf, que foi anulada pela Justiça do Trabalho.Foto: Reprodução

Publicado 12/08/2026 16:07

Cabo Frio - Protestos foram registrados nesta quarta-feira (12) durante a - Protestos foram registrados nesta quarta-feira (12) durante a eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabo Frio (Sindicaf) . Um vídeo mostra servidores questionando a condução do processo e gritando “não vai ter golpe”.

O ex-presidente do sindicato, que presidia a assembleia, deixou o local após ser questionado pelos participantes. Após o episódio, a Justiça do Trabalho declarou a nulidade da eleição sindical e determinou a realização de um novo pleito para a escolha da diretoria da entidade.

A decisão foi proferida em ação movida por Daiana Olegario dos Santos Porto contra o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabo Frio. Segundo a sentença, o Sindicaf deverá publicar um novo edital de convocação no prazo de 30 dias. A nova eleição deverá ocorrer até 6 de outubro de 2026.

Em caso de descumprimento, a Justiça estabeleceu multa diária de R$ 1 mil, limitada ao período de 90 dias. A decisão também determina que o sindicato arque com as custas processuais, fixadas em R$ 10,64, além dos honorários de sucumbência. A sentença é assinada pela juíza do Trabalho titular Elisabete Natividade de Avila Parente.

