Protestos marcam eleição do Sindicaf, que foi anulada pela Justiça do Trabalho.Foto: Reprodução
Protestos marcam eleição do Sindicaf; Justiça anula pleito em Cabo Frio
Decisão judicial determina novo processo para escolha da diretoria da entidade até outubro
Protestos marcam eleição do Sindicaf; Justiça anula pleito em Cabo Frio
Decisão judicial determina novo processo para escolha da diretoria da entidade até outubro
Homem é contido após atacar frequentadora dentro de academia em Cabo Frio
Guarda Marítima e Ambiental foi acionada após relatos de um homem em surto no estabelecimento, no Jardim Flamboyant; segundo a ocorrência, ele também estava com entorpecentes
Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável em Cabo Frio
Criminoso foi capturado nesta terça-feira (11) no bairro da Passagem
Funcionária é rendida por homem armado durante assalto a mercado em Cabo Frio
Crime aconteceu na noite de terça-feira (11), no Jardim Caiçara; câmeras de segurança registraram a ação e a fuga do suspeito de motocicleta
Exposição sobre história de Cabo Frio reúne desenhos no Mart
Mostra de Gustavo Bergerot será aberta nesta terça-feira (11), com entrada gratuita, e permanece em cartaz até novembro
Violência doméstica em quiosque termina na delegacia em Cabo Frio
Casal de Duque de Caxias foi atendido pela Guarda Municipal após uma discussão; vítima recebeu acompanhamento para retornar com segurança para casa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.