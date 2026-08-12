Momento em que o homem é contido por segurança - Foto: Reprodução

Momento em que o homem é contido por segurançaFoto: Reprodução

Publicado 12/08/2026 15:25

Cabo Frio - Uma manhã de treino terminou em confusão dentro de - Uma manhã de treino terminou em confusão dentro de uma academia no Jardim Flamboyant, em Cabo Frio , nesta terça-feira (11). Um homem foi contido por frequentadores depois de, segundo relatos, atacar pessoas que estavam no estabelecimento.

De acordo com informações da Guarda Marítima e Ambiental (GMA), a equipe seguia para outra ocorrência quando foi abordada por pessoas na rua, que contaram que havia um homem em surto dentro da academia, localizada na Rua Maninha Carriço.

Quando os agentes chegaram ao local, os próprios frequentadores já haviam imobilizado o homem e o levavam para fora do estabelecimento. A equipe assumiu a contenção e, durante a revista, encontrou entorpecentes com o homem, identificado no registro da ocorrência como Marcos Vinicius. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Ainda segundo a GMA, a recepcionista da academia relatou que uma frequentadora havia sido agredida e ficou com uma lesão no braço.A vítima também foi levada à 126ª DP para registrar a ocorrência e representar contra o homem.

As circunstâncias da agressão e a posse dos entorpecentes deverão ser apuradas pelas autoridades.

A reportagem tentou contato com os envolvidos para obter mais informações sobre o caso, mas não localizou os responsáveis. O espaço segue aberto para manifestação.