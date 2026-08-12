Prefeita de Araruama, Daniela Soares e alunos da rede municipal Foto: Reprodulção
Entre os alunos da rede municipal estava Rael, que tinha o desejo de conhecer a prefeita pessoalmente. O encontro também serviu para apresentar aos alunos detalhes da Feira Literária de Araruama, que começa na sexta-feira (14).
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Daniela conversou com os estudantes sobre a programação e os livros que estarão disponíveis durante o evento. Segundo a prefeita, os alunos receberão um cartão para escolher e comprar livros na feira.
A programação também terá atrações como shows de mágica e atividades circenses. A conversa no gabinete acabou reunindo dois temas da agenda educacional do município: o incentivo à leitura e o contato dos estudantes com ações desenvolvidas pela rede municipal.
Confira o vídeo:
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