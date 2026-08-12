Prefeita de Araruama, Daniela Soares e alunos da rede municipal - Foto: Reprodulção

Prefeita de Araruama, Daniela Soares e alunos da rede municipal Foto: Reprodulção

Publicado 12/08/2026 14:16

O gabinete da prefeita Daniela Soares (PL) recebeu uma visita diferente nesta terça-feira (11), Dia do Estudante. Alunos da Escola Municipal Dr. Fernando Carvalho foram até o local levando uma cesta com verduras colhidas na horta cultivada pela própria unidade de ensino.



Entre os alunos da rede municipal estava Rael, que tinha o desejo de conhecer a prefeita pessoalmente. O encontro também serviu para apresentar aos alunos detalhes da Feira Literária de Araruama, que começa na sexta-feira (14).



Em um vídeo publicado nas redes sociais, Daniela conversou com os estudantes sobre a programação e os livros que estarão disponíveis durante o evento. Segundo a prefeita, os alunos receberão um cartão para escolher e comprar livros na feira.



A programação também terá atrações como shows de mágica e atividades circenses. A conversa no gabinete acabou reunindo dois temas da agenda educacional do município: o incentivo à leitura e o contato dos estudantes com ações desenvolvidas pela rede municipal.



Confira o vídeo: