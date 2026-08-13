Vice-presidente da Câmara, Thiago Pinheiro (MDB) - Foto: Reprodução

Vice-presidente da Câmara, Thiago Pinheiro (MDB)Foto: Reprodução

Publicado 13/08/2026 17:35

Araruama - O destaque da coluna nesta quinta-feira (13) é uma bomba que caiu em Araruama, onde cujo alvo foi o vice-presidente da Câmara, Thiago Pinheiro (MDB). Conforme boletim de ocorrência registrado no domingo (9), o vereador cometeu agressão à ex-companheira, Michele Andrade Pinheiro, usando de violência psicológica. No registro, ela relata episódios de humilhação e ofensas em conflitos dentro de casa.

Segundo Michele, Thiago a ameaçou, dizendo que iria prejudicá-la pessoalmente e até atingir seu pai. A vítima então procurou a polícia. E não ficou apenas no registro da ocorrência, ela decidiu representar contra o vereador e levar o caso adiante.

Cabe destacar que esse fato fez resgatar um outro episódio de agressão relatado em 2010.

A coluna entrou em contato com o vereador, que refutou a acusação. Thiago alega que "se exaltou" após ter recebido mensagens "de conteúdo ofensivo". O parlamentar adiantou, ainda, que vai prestar depoimento na 118 DP nesta sexta-feira (14).

20 ANOS DE MARIA DA PENHA

O curioso é que a denúncia chega justamente durante o Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher e aniversário da Lei Maria da Penha, que na semana passada completou duas décadas. E é aí que a situação ganha um peso político ainda maior: o denunciado ocupa atualmente um dos principais cargos da mesa diretora da câmara araruamense.

Nas ruas da cidade, o caso já provoca questionamentos sobre qual será a postura da Casa diante da denúncia. A pergunta que começa a circular é simples: vai haver alguma reação ou os demais vereadores vão dar aquela tradicional passada de pano?

MALA FAMA