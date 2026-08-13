Vice-presidente da Câmara, Thiago Pinheiro (MDB)Foto: Reprodução
Vice da Câmara de Araruama é alvo de denúncia da ex-companheira por agressão
Segundo a vítima, houve episódios de violência psicológica, humilhações e ofensas. Thiago Pinheiro negou, disse apenas que se exaltou e vai prestar depoimento nesta sexta-feira (14)
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