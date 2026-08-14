Fábio do Pastel na nova sede do CAPSij - Ascom

Fábio do Pastel na nova sede do CAPSij Ascom

Publicado 14/08/2026 16:31

SÃO PEDRO DA ALDEIA - O prefeito Fábio do Pastel entregou nesta sexta-feira (14) a nova sede do CAPSij de São Pedro da Aldeia, na Rua Glória Lobo, no Centro. A unidade passou por revitalização e agora concentra uma estrutura voltada ao atendimento de crianças e adolescentes acompanhados pela rede municipal de saúde mental.

Durante a entrega, Fábio destacou a importância de melhorar a estrutura do atendimento especializado.

“Estamos avançando na estruturação dos serviços especializados do município, oferecendo um ambiente mais adequado para o acompanhamento de crianças e adolescentes que necessitam de atendimento em saúde mental. Esse investimento reforça o compromisso da Prefeitura com um cuidado cada vez mais humanizado e próximo das famílias”, afirmou.

O CAPSij realiza atualmente cerca de 75 atendimentos por semana, com 15 acolhimentos diários, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A unidade conta com psicólogas, psiquiatras, assistente social, enfermeiras, técnica de enfermagem, neuropsicopedagoga, nutricionista e equipes administrativa e operacional. A Prefeitura informou ainda que pretende incorporar um profissional de Educação Física para atividades terapêuticas na piscina.

Durante a solenidade, a secretária de Saúde, Maria Márcia Fontes, também colocou outro projeto no radar: o futuro CER IV, que deverá atender pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva e visual, além de pessoas com transtorno do espectro autista, com proposta de se tornar referência regional.

Na política municipal, a entrega reforça a estratégia de Pastel em apresentar investimentos na saúde como uma das vitrines da gestão. Agora, a cobrança é para que a estrutura venha acompanhada de atendimento regular, equipe completa e capacidade para absorver a demanda.