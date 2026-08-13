Ana Carolina, Xamã e Mart?nália Reprodução
Local: Araruama, Rio de Janeiro
Shows principais: Ana Carolina, Xamã e Mart’nália
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Ana Carolina, Xamã e Mart?nália Reprodução
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Ao longo dos quatro dias de evento, o público poderá acompanhar uma série de atrações literárias
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Fabinho Costa recebe Medalha Tiradentes na Alerj
Homenagem foi proposta pelo deputado Fred Pacheco em reconhecimento à trajetória e à atuação na vida pública
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