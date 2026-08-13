Ana Carolina, Xamã e Mart?nália - Reprodução

Ana Carolina, Xamã e Mart?nália Reprodução

Publicado 13/08/2026 11:28

Araruama - Araruama recebe entre os dias 14 e 17 de agosto mais uma edição da Feira Literária de Araruama, a - Araruama recebe entre os dias 14 e 17 de agosto mais uma edição da Feira Literária de Araruama, a FLA, que promete movimentar a agenda cultural da Região dos Lagos com uma programação que une literatura, cultura e grandes nomes da música brasileira.

Ao longo dos quatro dias de evento, o público poderá acompanhar uma série de apresentações musicais. A programação musical tem início na sexta-feira, dia 14, com a cantora Rosalu, às 20h, seguida pela apresentação de Ana Carolina, às 22h.

No sábado, dia 15, os shows ficam por conta de Alan Quintanilha, às 20h, e do rapper Xamã, às 22h. Encerrando a programação musical, no domingo, dia 16, o público confere as apresentações de Juliana Feliciano, às 18h30, e de Mart’nália, às 20h.

Além dos shows, a FLA tem como proposta valorizar a literatura e a produção cultural, reunindo diferentes manifestações artísticas em um mesmo espaço. A expectativa da organização é de que o evento atraia tanto moradores de Araruama quanto visitantes de outras cidades da Região dos Lagos.

Com programação diversificada e atrações de estilos variados, a FLA 2026 se consolida como uma opção de lazer e cultura para toda a família ao longo do fim de semana.

FLA 2026, Feira Literária de Araruama

Data: 14 a 17 de agosto

Local: Araruama, Rio de Janeiro

Shows principais: Ana Carolina, Xamã e Mart’nália