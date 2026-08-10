Homem acabou caindo às margens da estrada, em frente ao Shopping GG - Reprodução

Homem acabou caindo às margens da estrada, em frente ao Shopping GGReprodução

Publicado 10/08/2026 18:25

Araruama - Um marceneiro identificado por moradores como Romário foi encontrado morto, ao lado da própria motocicleta, - Um marceneiro identificado por moradores como Romário foi encontrado morto, ao lado da própria motocicleta, às margens da Estrada de Praia Seca, em Araruama , na manhã deste domingo (9). Ele teria sido baleado no peito durante uma confraternização no Caminho das Viúvas e, mesmo ferido, tentou seguir de moto em busca de socorro, mas caiu e não resistiu.

Segundo relatos iniciais, Romário participava de uma confraternização entre amigos durante a madrugada de domingo, quando teria sido atingido pelo disparo de arma de fogo.

Ferido, ele teria deixado o local de motocicleta. O homem acabou caindo às margens da estrada, em frente ao Shopping GG, no Centro de Praia Seca. O corpo foi localizado já sem vida na manhã seguinte.

Romário era conhecido na localidade por trabalhar como marceneiro e realizar serviços na região.

O corpo da vítima foi removido para o Insituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). As circunstâncias do disparo ainda não foram esclarecidas. As autoridades deverão investigar o que aconteceu durante a confraternização, a dinâmica do crime e a possível motivação.