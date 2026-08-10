Homem acabou caindo às margens da estrada, em frente ao Shopping GGReprodução
Marceneiro é encontrado morto na Estrada de Praia Seca, em Araruama
Romário teria sido baleado no peito durante uma confraternização e morreu enquanto tentava buscar ajuda
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Fabinho Costa cobra Enel por melhorias e reclamações sobre apagões em Iguaba
Reunião teve como pauta apagões recorrentes e problemas no fornecimento em diferentes bairros
Fábio do Pastel entrega UBS e anuncia novas obras na saúde de São Pedro da Aldeia
Prefeito aposta na ampliação e recuperação da estrutura da rede básica enquanto avança com novas unidades no município
Colisão entre moto e carro é registrada na Estrada Araruama x Rio Bonito
Acidente aconteceu na manhã deste domingo (9), próximo à Pousada do Léo; Corpo de Bombeiros foi acionado
Fabinho Costa comemora liderança de Iguaba Grande no IDEB da Região dos Lagos
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e superou as médias estadual e nacional no principal indicador da educação básica
Fábio do Pastel comemora aprovação do novo plano de carreira para servidores de São Pedro
PCCV aprovado por unanimidade atualiza regras de progressão, cargos e remuneração do funcionalismo municipal
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