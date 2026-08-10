Homem acabou caindo às margens da estrada, em frente ao Shopping GGReprodução

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Renata Cristiane
Araruama - Um marceneiro identificado por moradores como Romário foi encontrado morto, ao lado da própria motocicleta, às margens da Estrada de Praia Seca, em Araruama, na manhã deste domingo (9). Ele teria sido baleado no peito durante uma confraternização no Caminho das Viúvas e, mesmo ferido, tentou seguir de moto em busca de socorro, mas caiu e não resistiu.
Segundo relatos iniciais, Romário participava de uma confraternização entre amigos durante a madrugada de domingo, quando teria sido atingido pelo disparo de arma de fogo.
Ferido, ele teria deixado o local de motocicleta. O homem acabou caindo às margens da estrada, em frente ao Shopping GG, no Centro de Praia Seca. O corpo foi localizado já sem vida na manhã seguinte.
Romário era conhecido na localidade por trabalhar como marceneiro e realizar serviços na região.
O corpo da vítima foi removido para o Insituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). As circunstâncias do disparo ainda não foram esclarecidas. As autoridades deverão investigar o que aconteceu durante a confraternização, a dinâmica do crime e a possível motivação.