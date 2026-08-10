O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o atendimento - Reprodução

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o atendimentoReprodução

Publicado 10/08/2026 17:29

Araruama - Uma - Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã deste domingo (9), na estrada que liga Araruama a Rio Bonito, próximo à Pousada do Léo.

Segundo informações iniciais, os dois veículos se envolveram na ocorrência no trecho da estrada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o atendimento.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre o estado de saúde dos envolvidos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.