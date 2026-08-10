O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o atendimentoReprodução
Colisão entre moto e carro é registrada na Estrada Araruama x Rio Bonito
Acidente aconteceu na manhã deste domingo (9), próximo à Pousada do Léo; Corpo de Bombeiros foi acionado
Colisão entre moto e carro é registrada na Estrada Araruama x Rio Bonito
Acidente aconteceu na manhã deste domingo (9), próximo à Pousada do Léo; Corpo de Bombeiros foi acionado
Fabinho Costa comemora liderança de Iguaba Grande no IDEB da Região dos Lagos
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e superou as médias estadual e nacional no principal indicador da educação básica
Fábio do Pastel comemora aprovação do novo plano de carreira para servidores de São Pedro
PCCV aprovado por unanimidade atualiza regras de progressão, cargos e remuneração do funcionalismo municipal
Crise em Casimiro: Lelei da Marmoraria faz duros questionamentos sobre governo de Ramon Gidalte
Parlamentar criticou mudanças no IPREV, comentou investigações na Educação e cobrou explicações sobre declarações atribuídas ao prefeito
PL reúne prefeitos e lideranças da Região dos Lagos em almoço com Douglas Ruas
Evento reuniu nomes estratégicos do partido - como Dr Serginho, Fábio do Pastel, Daniela Soares, Lucimar Vidal - e teve participação de Rogéria Bolsonaro
Wine & Jazz Festival injeta R$ 1 milhão na economia e consolida nova aposta de Araruama
Resultado reforça estratégia da prefeita Daniela Soares de usar grandes eventos para movimentar a economia e fortalecer o turismo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.