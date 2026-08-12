Suposto cativeiro descorbertos pela PM - Foto: Reprodução

Suposto cativeiro descorbertos pela PM Foto: Reprodução

Publicado 12/08/2026 15:55

Araruama - A família recebeu mensagens, ouviu ameaças e foi cobrada em R$ 5,5 mil pela libertação de um homem que, - A família recebeu mensagens, ouviu ameaças e foi cobrada em R$ 5,5 mil pela libertação de um homem que, segundo a história contada aos parentes, estava sequestrado. O problema é que, quando a Polícia Civil chegou ao endereço indicado pelas investigações, encontrou o suposto sequestrado em uma casa, ao lado de dois envolvidos no caso. Para os investigadores, tudo não passava de uma armação para extorquir dinheiro da própria família.

Três pessoas foram presas em flagrante por extorsão na tarde de terça-feira (11), durante uma ação da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP). Entre os presos está Gabriel Silva Belmont, de 29 anos, apontado inicialmente como vítima do suposto sequestro.

Segundo a Polícia Civil, Gabriel saiu de casa na segunda-feira (10), por volta das 8h, dizendo que iria entregar currículos. Durante a tarde, os pais começaram a receber mensagens e áudios enviados pelo celular do filho, informando que ele havia sido capturado e mantido em cativeiro.

Os familiares foram informados de que deveriam pagar R$ 5,5 mil pela libertação de Gabriel. Caso contrário, ele seria morto, segundo as ameaças recebidas. Fotografias e áudios também foram enviados aos pais e à namorada para tentar convencer a família de que o sequestro era real.

Diante da situação, os familiares procuraram a 118ª DP na manhã de terça-feira. Policiais iniciaram as diligências para localizar o suposto cativeiro e identificar quem estaria por trás das ameaças.

Informações de inteligência levaram os agentes até um imóvel na Rua Teófilo Soares de Bragança. No local, os policiais encontraram Filipe Jeferson Ramos Pereira, de 37 anos, e Gabriel, deitado em uma cama ao lado da proprietária da residência, Daniele Teixeira de Aguiar Leôncio, de 43 anos.

De acordo com a polícia, Gabriel estava com o próprio celular, utilizado nas conversas com os familiares. Outros aparelhos também foram apreendidos.

As circunstâncias encontradas no imóvel e os demais elementos reunidos durante a investigação indicaram, segundo a Polícia Civil, que não havia um sequestro. A suspeita é de que Gabriel, Filipe e Daniele tenham participado de uma simulação para conseguir dinheiro dos familiares.

Ainda segundo a polícia, os três admitiram ter usado cocaína durante o período em que permaneceram no imóvel.

Os três receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à 118ª DP. Eles foram autuados por extorsão, tendo como vítimas os pais e a namorada de Gabriel. Após os procedimentos, seriam encaminhados ao sistema prisional e ficariam à disposição da Justiça.

A Polícia Civil orienta que familiares procurem imediatamente as autoridades diante de pedidos de dinheiro relacionados a supostos sequestros e evitem realizar pagamentos antes da comunicação à polícia.

A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas não localizou os representantes até a publicação. O espaço segue aberto para manifestações.