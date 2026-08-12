Araruama é alvo de operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro de R$ 4 milhões ligado ao TCP Foto: Reprodução
Araruama entra na mira de operação contra lavagem de R$ 4 milhões ligada ao TCP
Polícia Civil cumpre mandados no município e em outras três cidades em investigação sobre esquema que teria usado anúncios falsos para obter e ocultar dinheiro de crimes
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