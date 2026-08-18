Lançamento de campanha da candidata a deputada estadual Dani Martins Reprodução
Com o slogan “A Força da Mulher”, Dani apresentou sua candidatura à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) diante de apoiadores, lideranças políticas, familiares e moradores de diferentes municípios da região.
O tamanho do evento dá à candidatura um primeiro momento de visibilidade na disputa por uma cadeira na Alerj. Ex-secretária da Mulher de Búzios, Dani aposta na experiência à frente da pasta e coloca entre suas principais bandeiras a defesa dos direitos das mulheres e o enfrentamento à violência doméstica.
A candidata também apresenta propostas nas áreas de saúde, assistência social, inclusão e proteção das famílias, ampliando o discurso para além da pauta feminina.
APOIO DE PESO
O lançamento também contou com a presença do vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, da deputada Rosângela Gomes, do senador Romário, entre outros.
A campanha ainda recebeu, ainda, uma mensagem em vídeo de Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República.
Com o palanque reforçado e um evento de grande mobilização em Búzios, Dani Martins inicia oficialmente a disputa pela Alerj buscando transformar a força demonstrada no lançamento em votos ao longo da campanha.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.