Lançamento de campanha da candidata a deputada estadual Dani Martins - Reprodução

Lançamento de campanha da candidata a deputada estadual Dani Martins Reprodução

Publicado 18/08/2026 14:54

BÚZIOS - A corrida eleitoral já começou a ganhar as ruas da Região dos Lagos. Em Búzios, a candidata a deputada estadual Dani Martins (REP), deu a largada oficial em sua campanha, ao lado do prefeito Alexandre Martins (REP), na noite desta segunda-feira (17), com um evento que reuniu cerca de 5 mil pessoas, segundo estimativa divulgada pela organização.



Com o slogan “A Força da Mulher”, Dani apresentou sua candidatura à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) diante de apoiadores, lideranças políticas, familiares e moradores de diferentes municípios da região.



O tamanho do evento dá à candidatura um primeiro momento de visibilidade na disputa por uma cadeira na Alerj. Ex-secretária da Mulher de Búzios, Dani aposta na experiência à frente da pasta e coloca entre suas principais bandeiras a defesa dos direitos das mulheres e o enfrentamento à violência doméstica.



A candidata também apresenta propostas nas áreas de saúde, assistência social, inclusão e proteção das famílias, ampliando o discurso para além da pauta feminina.



Alexandre e Miguel Alencar Reprodução

APOIO DE PESO



O lançamento também contou com a presença do vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, da deputada Rosângela Gomes, do senador Romário, entre outros.



A campanha ainda recebeu, ainda, uma mensagem e

Com o palanque reforçado e um evento de grande mobilização em Búzios, Dani Martins inicia oficialmente a disputa pela Alerj buscando transformar a força demonstrada no lançamento em votos ao longo da campanha. O lançamento também contou com a presença do vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, da deputada Rosângela Gomes, do senador Romário, entre outros.A campanha ainda recebeu, ainda, uma mensagem e m vídeo de Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República. Com o palanque reforçado e um evento de grande mobilização em Búzios, Dani Martins inicia oficialmente a disputa pela Alerj buscando transformar a força demonstrada no lançamento em votos ao longo da campanha.