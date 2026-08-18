Vantoil e FabinhoReprodução
Em Iguaba, o candidato contou com o apoio do atual prefeito e seu afilhado político, Fabinho Costa (CID), além de diversas lideranças. O ato teve presença expressiva de apoiadores e marcou a largada pública da campanha.
De lá, Vantoil seguiu para Arraial do Cabo, onde participou de encontros com lideranças políticas. Estiveram presentes o prefeito Marcelo Magno (PSD), o vice-prefeito Diego Silveira (MDB), além de Thiago Fantinha e Leandro do Bope, ex-candidato a prefeito de Búzios.
EXPERIÊNCIA COMO CARTA DE APRESENTAÇÃO
Nas redes sociais, Vantoil apresentou a candidatura como uma extensão da experiência acumulada durante o período em que comandou Iguaba Grande. A proposta, agora, é levar essa experiência para uma disputa estadual.
Segundo o candidato, a nova etapa será marcada por viagens por diferentes regiões do Estado, além de conversas com moradores e levantamento das demandas locais.
A largada em Iguaba, seguida da passagem por Arraial do Cabo e do encontro com nomes de diferentes grupos políticos, dá o tom da estratégia inicial: ocupar território, fortalecer alianças e transformar a trajetória municipal em capital político para a disputa pela Alerj.
“Essa caminhada está apenas começando. Sou Vantoil. Sou de Iguaba, mas quero trabalhar por todo o estado do Rio”, afirmou.
Com a campanha oficialmente na rua, Vantoil começa a testar a força de sua rede política fora de Iguaba e a buscar espaço em uma eleição que promete ser marcada pela disputa voto a voto na Região dos Lagos.
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