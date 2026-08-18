Vantoil e Fabinho - Reprodução

Vantoil e FabinhoReprodução

Publicado 18/08/2026 14:25 | Atualizado 18/08/2026 14:35

Encontro em Arraial do Cabo Reprodução

Nas redes sociais, Vantoil apresentou a candidatura como uma extensão da experiência acumulada durante o período em que comandou Iguaba Grande. A proposta, agora, é levar essa experiência para uma disputa estadual.Segundo o candidato, a nova etapa será marcada por viagens por diferentes regiões do Estado, além de conversas com moradores e levantamento das demandas locais.A largada em Iguaba, seguida da passagem por Arraial do Cabo e do encontro com nomes de diferentes grupos políticos, dá o tom da estratégia inicial: ocupar território, fortalecer alianças e transformar a trajetória municipal em capital político para a disputa pela Alerj.“Essa caminhada está apenas começando. Sou Vantoil. Sou de Iguaba, mas quero trabalhar por todo o estado do Rio”, afirmou.Com a campanha oficialmente na rua, Vantoil começa a testar a força de sua rede política fora de Iguaba e a buscar espaço em uma eleição que promete ser marcada pela disputa voto a voto na Região dos Lagos.