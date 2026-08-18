Vantoil e FabinhoReprodução

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Renata Cristiane
IGUABA GRANDE - A corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) ganhou as ruas da Região dos Lagos no domingo (16), com o primeiro dia oficial de campanha de Vantoil Martins (PSB). Ex-prefeito de Iguaba Grande e candidato a deputado estadual, Vantoil iniciou a caminhada eleitoral com um adesivaço em Iguaba Grande e uma agenda de articulação política que passou também por Arraial do Cabo.

Em Iguaba, o candidato contou com o apoio do atual prefeito e seu afilhado político, Fabinho Costa (CID), além de diversas lideranças. O ato teve presença expressiva de apoiadores e marcou a largada pública da campanha.

De lá, Vantoil seguiu para Arraial do Cabo, onde participou de encontros com lideranças políticas. Estiveram presentes o prefeito Marcelo Magno (PSD), o vice-prefeito Diego Silveira (MDB), além de Thiago Fantinha e Leandro do Bope, ex-candidato a prefeito de Búzios.
Encontro em Arraial do Cabo - Reprodução
Encontro em Arraial do Cabo Reprodução


EXPERIÊNCIA COMO CARTA DE APRESENTAÇÃO

Nas redes sociais, Vantoil apresentou a candidatura como uma extensão da experiência acumulada durante o período em que comandou Iguaba Grande. A proposta, agora, é levar essa experiência para uma disputa estadual.

Segundo o candidato, a nova etapa será marcada por viagens por diferentes regiões do Estado, além de conversas com moradores e levantamento das demandas locais.

A largada em Iguaba, seguida da passagem por Arraial do Cabo e do encontro com nomes de diferentes grupos políticos, dá o tom da estratégia inicial: ocupar território, fortalecer alianças e transformar a trajetória municipal em capital político para a disputa pela Alerj.

“Essa caminhada está apenas começando. Sou Vantoil. Sou de Iguaba, mas quero trabalhar por todo o estado do Rio”, afirmou.

Com a campanha oficialmente na rua, Vantoil começa a testar a força de sua rede política fora de Iguaba e a buscar espaço em uma eleição que promete ser marcada pela disputa voto a voto na Região dos Lagos.
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Vantoil em campanha - Reprodução
Vantoil e Fabinho - Reprodução