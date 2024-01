Publicado 04/01/2024 14:03

Nesta quinta-feira (4), a Defesa Civil de Barra do Piraí declarou estado de alerta no município. De acordo com o comunicado, a razão é o aumento nas vazões dos rios Paraíba do Sul e Piraí. Pelo menos oito pessoas já tiveram que deixar suas resdiências e foram encaminhados para casa de família e amigos, segundo a Secretaria de Assistência Social.