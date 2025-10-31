Ciclista fica ferido após acidente com caminhão na BR-393, em Barra do Piraí
Segundo a PRF, o homem de 65 anos apresentava indícios de embriaguez
Mais de mil idosos participam do 1º Baile da Melhor Idade de Barra do Piraí
Evento celebrou o mês da Pessoa Idosa e o projeto "Melhor Idade: Com Orgulho, Saúde e Qualidade de Vida"
Fim de semana de eventos aquece economia em Barra do Piraí
Rock na Estrada e 10º Festival Estudantil Internacional de Cinema movimentam Ipiabas e impulsionam o turismo local
Barra do Piraí abre inscrições para escolinha gratuita de ginástica artística
Aulas serão voltadas para meninas de 3 a 11 anos e acontecerão no Ginásio do Bairro Matadouro
Suspeito de homicídio cometido em agosto é preso em Barra do Piraí
Crime aconteceu em Piraí, quando o suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
RJ Para Todos retorna para Barra do Piraí com mais de 600 atendimentos
Programa estadual voltou à Praça Nilo Peçanha levando serviços de documentação e cidadania
