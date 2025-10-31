Publicado 31/10/2025 20:19

Nesta sexta-feira (31), um ciclista de 65 anos ficou ferido após colidir contra um caminhão no km 279 da BR-393, em Barra do Piraí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu na altura do distrito de Califórnia, próximo a um restaurante.

Com ferimentos leves, o ciclista foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Segundo a PRF, o idoso apresentava sinais de embriaguez.

O motorista do caminhão não se feriu, mas a carga se moveu em direção à cabine, o que fez com que a pista no sentido Sul demorasse a ser liberada.

