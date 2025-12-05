A cidade já respira o clima natalino - Foto: Divulgação

A cidade já respira o clima natalinoFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 13:54

Barra do Piraí - O Natal Encantado segue transformando Barra do Piraí em um cenário de luz, magia e encontros em família. A cidade já respira o clima natalino, com a Praça Nilo Peçanha iluminada, movimentada e cheia de sorrisos, e agora se prepara para a inauguração da decoração especial de Ipiabas, que promete emocionar moradores e visitantes neste sábado (6).

Desde o início da programação, a Praça Nilo Peçanha tem sido ponto de encontro de famílias inteiras, que aproveitam a árvore gigante, os cantinhos instagramáveis e a iluminação preparada em parceria com o Sicomércio e o Sesc. A prefeita Katia Miki reforça esse clima acolhedor.

"O Natal de Barra do Piraí está realmente um encanto. Cada detalhe foi pensado com muito carinho para nossas famílias, nossas crianças e para quem visita nossa cidade nessa época tão especial”. Ela destaca ainda a importância das parcerias. “Agradeço imensamente ao Sicomércio e ao Sesc, parceiros fundamentais para que essa programação ganhasse ainda mais força. Estamos preparando dias de muita luz, cultura e alegria, e faço um convite a todos para viverem esse momento com a gente.”

A magia continua com uma programação que abraça diferentes públicos e espalha alegria pelos cantos do município. Na sexta-feira (05), a Praça Nilo Peçanha recebe o espetáculo “Como é que pode?”, do ator, humorista e ilusionista Gabriel Louchard, às 19h30, unindo stand-up, esquetes de humor e números de mágica que prometem arrancar boas risadas.

Já no sábado (06), os olhos se voltam para Ipiabas, que terá sua árvore de Natal oficialmente inaugurada em um cenário especialmente preparado para o distrito, um verdadeiro cartão-postal iluminado. A festa começa às 19h com o cortejo da Orquestra Sinfônica Ambulante, que levará ao público uma mistura vibrante de clássicos natalinos, como “Jingle Bell” e “Anoiteceu”, com sucessos da MPB como “Anunciação”, de Alceu Valença, e “Maria Maria”, de Milton Nascimento.

Para fechar o final de semana, o domingo (07) traz a Casa do Papai Noel Sesc na Praça Nilo Peçanha, às 16h, garantindo aquele momento especial para as crianças e suas famílias com fotos, abraços e muita magia.

O secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, destaca justamente o brilho especial de Ipiabas este ano. "A decoração caprichada transformou o distrito que está iluminado e colorido. Nós valorizamos a identidade local para encantar moradores e turistas", contou Tadeu.

O comércio local também celebra a iniciativa. “O Natal é sempre um período muito importante para o comércio, e a parceria com o Sesc tem sido essencial para fortalecer nossas ações e movimentar a economia local”, afirmou Jorge Aiex, presidente do Sicomércio acrescentando que a decoração, as atrações e o fluxo de visitantes criam um ambiente positivo para os comerciantes e para toda a cidade.

Natal Encantado de Barra do Piraí

05/12 – Sexta-feira

Praça Nilo Peçanha (Centro) 19h30 — Espetáculo “Como é que pode?” com Gabriel Louchard (humor, mágica e stand-up)

06/12 – Sábado

Distrito Ipiabas

19h — Cortejo da Orquestra Sinfônica Ambulante e inauguração da decoração de Natal de Ipiabas

07/12 – Domingo

Praça Nilo Peçanha (Centro) 16h — Abertura da Casa do Papai Noel