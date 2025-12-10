Ação faz parte do projeto "Retratos que Cuidam" - Foto: Divulgação

Barra do Piraí - Transformando o Natal em um momento de acolhimento, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil Bem Viver (CAPSI Bem Viver), realizou nesta quarta-feira (10) o projeto “Retratos que Cuidam”, com a temática natalina. A iniciativa consiste em realizar ensaios fotográficos com crianças, adolescentes e suas famílias, compreendendo “família” como todo vínculo que cuida, acolhe e acompanha.

Conforme a ata principal do projeto, o “Retratos que Cuidam” surge da percepção de que muitas famílias acompanhadas pelo CAPSi não têm acesso a experiências que envolvem registros fotográficos, ainda que desejem eternizar momentos significativos de suas vidas. A fotografia, nesse contexto, é compreendida como um instrumento de reconhecimento e produção de memória, capaz de afirmar a existência, a dignidade e o valor de cada sujeito.

Além de representar uma experiência enriquecedora para os usuários, o projeto integra os tratamentos, auxiliando seus resultados. A terapeuta ocupacional do CAPSI Bem Viver, Thayna Marques, destacou a ideia por trás do “Retratos que Cuidam”.

“A ideia do projeto é acolhermos o máximo de crianças possível. Sabemos que a maioria dos nossos usuários não têm a oportunidade de realizar esses ensaios fotográficos fora, por isso buscamos proporcionar esse momento especial, aliado à integração com os tratamentos”, disse.

Lidiane Panizzi levou seu filho Miguel, de 5 anos, para a sessão de fotos e enalteceu a oportunidade que o CAPSI oferece às famílias. “Para as crianças é uma ótima oportunidade. Através dessas iniciativas, nossos filhos podem ver que estão protegidos e que podem contar com os profissionais em todos os aspectos”, apontou.

Déborah Martins, coordenadora do CAPSI Bem Viver, também comentou sobre a proposta, enaltecendo os profissionais idealizadores do projeto.

“O evento está acontecendo em dois turnos, contemplando cerca de 24 usuários, com participação de seus familiares ou responsáveis afetivos. A proposta é transformar o espaço do CAPSi em um cenário de acolhimento, memória e afeto, onde cada rosto possa ser celebrado e reconhecido. Na atenção psicossocial, o vínculo e o afeto são alguns dos pilares necessários para a promoção da saúde mental. Esse projeto foi idealizado pelos profissionais Thayna (terapeuta ocupacional), Rudson e Maicon (oficineiros terapêuticos) e abraçado por toda a equipe”, declarou Déborah.

Para a diretora do Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Lilian Magalhães, o trabalho do CAPSI vai além das consultas tradicionais, aderindo ao que é chamado em psicologia de Atenção Psicossocial.

“A proposta do projeto ‘Retratos que Cuidam’ é explorar a fotografia como ferramenta para reforçar o papel da família no cuidado, de maneira acolhedora, criando registros que expressem isso. Dessa maneira, o vínculo familiar também pode ser fortalecido. O CAPSi tem a proposta de fazer um trabalho para além das consultas tradicionais, o que chamamos de Atenção Psicossocial, por meio dos grupos, oficinas terapêuticas e outras ações coletivas. Esse projeto é resultado disso. Como diretora do Departamento de Saúde Mental, parabenizo toda a equipe do CAPSi envolvida nesse processo, que inclusive vai participar da Mostra FAISCAS, realizada pela Superintendência de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde. É motivo de muito orgulho para Barra do Piraí.”

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida, declarou que a Saúde Mental tem total atenção da pasta, reforçando o compromisso com projetos e políticas públicas.

“Estamos valorizando o cuidado e a convivência, possibilitando que os usuários e suas famílias tenham lembranças afetivas importantes dessa data tão representativa, que é o Natal. O CAPS e o CAPSI são unidades importantíssimas para a saúde do município. O Departamento de Saúde Mental tem nossa total atenção. Seguiremos desenvolvendo projetos e políticas públicas que fortaleçam os serviços do setor”, disse o vice-prefeito e secretário de Saúde.