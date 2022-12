Samba da Jurema é um evento solidário, realizando arrecadação de alimentos para doação em instituições sociais - Felipe Vieira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 16/12/2022 15:47 | Atualizado 16/12/2022 15:47

Barra Mansa - A programação de fim de ano em Barra Mansa será animada neste domingo (18), pelo ‘Samba da Jurema’. Com organização da Fundação Cultura, o evento será realizado na Avenida Beira-Rio (Calçadão Dama do Samba), a partir do meio-dia.

Além da animada roda de samba, o evento também contará com uma tradicional feijoada, praça de alimentação com barracas de instituições sociais e feira de artesanato com expositores nos segmentos de arte e moda sustentável.

O Samba da Jurema é um evento solidário, dessa forma estará sendo realizada arrecadação de alimentos para doação em instituições sociais, o público que for ao evento pode contribuir levando 1 kg de alimento. A entrada do evento é gratuita.

SERVIÇO:

Samba da Jurema

Dia: 18/12

Horário: a partir das 12 horas

Local: Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco – Rua Presidente Getúlio Vargas (Beira-Rio), Centro.

Entrada franca