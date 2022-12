Escola Socioambiental de Barra Mansa recebe visita da Nestlé | Barra Mansa - Notícias, fotos e vídeos | O Dia

Representantes da Nestlé conheceram escola e inauguraram benfeitorias implantadas com o prêmio - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 15/12/2022 16:51

Barra Mansa - A Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep Ada Bogato, localizado no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa, recebeu nesta quarta-feira (14), representantes da empresa Nestlé, para fiscalizar e inaugurar as benfeitorias realizadas na instituição com o dinheiro recebido pelo ‘Prêmio Nestlé Por Crianças Mais Saudáveis’ que o colégio ganhou.

Foram mais de 120 escolas semifinalistas, o resultado foi divulgado dia 8 de agosto deste ano e a Socioambiental foi uma das campeãs, ganhando R$ 35 mil em melhorias. Com isso, foram construídos um playground, uma cozinha experimental e uma horta na escola.

Estes reparos foram inaugurados com os representantes da empresa na tarde desta quarta-feira. O prêmio recebido pela instituição busca reconhecer anualmente as instituições públicas de Ensino Fundamental I que possuem propostas para o desenvolvimento de práticas saudáveis nos estudantes.

Uma das parceiras e representantes da Nestlé, Ana Beatriz Janau, destaca a percepção de uma nova relação dos alunos com o ambiente escolar através das benfeitorias. “As crianças estão realmente vinculadas ao espaço de forma afetiva, querendo cuidar. A presença é muito alegre dentro da escola o que é muito importante para a gente”, disse.

Janau ainda ressaltou que o prêmio potencializa as ações que já são feitas no colégio. “A questão do agroflorestal, da horta, da cozinha experimental, vai trazer a prática para as crianças, elas vão passar a comer bem nas escolas e ao vivenciar isso, vão levar para suas casas”, comentou.

O diretor pedagógico da instituição, Lucas Peres Guimarães, salientou a importância dessa visita e de todo o acompanhamento que tiveram na implementação das benfeitorias. “Nós tivéssemos muito mais segurança na aplicação e, portanto, mais eficiência no recurso financeiro. Além disso, as instalações valorizam o espaço da escola e faz com que as crianças criem maior identidade com a instituição, a respeitando mais e desejando ficar mais tempo na escola”, disse.

Para conquistar o prêmio os alunos precisaram se envolver em gincanas com missões lúdicas para arrecadação de pontos com o estímulo aos hábitos saudáveis. O secretário de Educação do Município, Marcus Vinicius Barros, se diz contente com este reconhecimento e as melhorias realizadas.

“Fico muito feliz com uma escola da rede municipal premiada com um reconhecimento nacional que tem tudo a ver com a vocação da escola, a questão saudável, e ver que essas benfeitorias vão melhorar ainda mais a educação destas crianças é muito gratificante”, comentou.