Prefeito lembrou que este será o primeiro grande centro esportivo de Barra Mansa - Paulo Dimas/CCS PMBM

Prefeito lembrou que este será o primeiro grande centro esportivo de Barra MansaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/12/2022 15:45

Barra Mansa - Acompanhado por uma equipe técnica da Secretaria de Planejamento Urbano, o prefeito Rodrigo Drable visitou no início da tarde desta quarta-feira (14), a área que está sendo adquirida para abrigar o Parque Poliesportivo Municipal Jornalista João Pançardes. O objetivo foi avaliar onde ficarão os novos acessos ao local. A unidade de lazer já tem o projeto pronto para construção e estará situada na parte desapropriada pelo governo municipal do Centro Universitário de Barra Mansa, entre o campo de futebol e a quadra da unidade de ensino.

O prefeito lembrou que este será o primeiro grande centro esportivo do município. “É na entrada da cidade, em uma área que permite que tenhamos ginásio, campo de futebol com medidas oficiais, arquibancada. Desenvolveremos aqui grandes eventos esportivos, que até então não tínhamos pela falta de uma área adequada. É uma grande conquista para a cidade”, ressaltou Drable, acrescentando: “Vim com a equipe hoje para definirmos onde serão os acessos, os muros e o ginásio que já está projetado. Será uma bela estrutura. Estou muito feliz e tenho certeza que em breve vamos estar aqui celebrando grandes eventos esportivos e mostrando que Barra Mansa também é uma grande força no esporte”.

O prefeito esteve no local acompanhado pelo secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; pela equipe técnica da Pasta, entre engenheiros e demais servidores; e da vereadora Rayane Braga.