Praça de alimentação ficará em funcionamento até o dia 27, sempre das 12h às 23h - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 14/12/2022 15:34 | Atualizado 14/12/2022 15:47

Barra Mansa - A programação de Natal em Barra Mansa está contagiante: a Praça da Liberdade, a conhecida “Praça dos Caquinhos”, receberá um arranjo especial de shows a partir desta sexta-feira (16). A produção é uma organização da prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, junto com a Fundação Cultura (FCBM). Além dos shows para animar a galera, o local terá praça de alimentação, que ficará em funcionamento até o dia 27, sempre das 12h às 23h.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, evidenciou que este evento é um dispositivo do 'Sabadão de Compras' - estendido para uma melhor experiência neste final de ano. “Até o dia 27 de dezembro teremos atrações na Praça da Liberdade. Aquele que quiser fazer as compras de fim de ano com calma, com um bom som e outras atrações, pode ir ao Centro. Os food trucks ficam na praça, geram lazer. Além disso, ganhamos mais uma faixa de estacionamento na Avenida Joaquim Leite, para maior comodidade dos munícipes”, disse.

A gerente de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Bhella Santos, destacou a importância de agregar o turismo de lazer com a economia na cidade. “Estamos vivendo um momento ímpar em Barra Mansa. Isso demonstra que o comércio do município continua atrativo, movimentando a economia. Estamos cada vez mais apostando no turismo de lazer e de comércio, além do religioso”, disse.

Programação:

Dia 16/12, às 20h: show com Naty Rios

Dia 17/12, às 15h: show com Carlinhos Mininja

Dia 18/12, às 17h: show com Opsamba

Praça de alimentação até o dia 27/12, das 12h às 23h.