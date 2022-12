Drable: "É preciso uma gestão comprometida com os melhores resultados possíveis, garantindo um futuro sustentável" - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 13/12/2022 20:57

Barra Mansa - O plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) deu parecer prévio favorável à aprovação das contas do prefeito Rodrigo Drable e da vice-prefeita Fátima Lima, referentes ao exercício de 2021. A decisão, unânime, aconteceu na última semana. Agora, o parecer segue para a Câmara de Vereadores de Barra Mansa, onde a aprovação será votada pelos parlamentares.

Entre as observações do Tribunal está a de que o prefeito cumpriu o mínimo exigido em Saúde, aplicando 16,04% da receita, acima dos 15% determinados.

“A aprovação das contas é uma prova de que estamos fazendo as coisas certas, do jeito certo. Não adianta ter apenas boa vontade. É preciso uma gestão comprometida com os melhores resultados possíveis, garantindo um futuro sustentável. Este é o testemunho de uma gestão séria que promove o desenvolvimento da cidade”, ressaltou Drable.

O controlador-geral do Município, Rodrigo Amorim, destacou que o prefeito incentiva, apoia e investe na integridade e transparência de seu governo e, consequentemente, das contas públicas.

“Não é à toa que temos conseguido pareceres favoráveis tanto do Tribunal de Contas quanto da Câmara Municipal. As inconsistências outrora identificadas em governos anteriores vêm sendo saneadas pelo governo atual. Isso demonstra o comprometimento e a busca pela eficiência da gestão. A Controladoria do Município auxilia e apoia o prefeito na missão de prestar as contas e obter os melhores resultados possíveis nos pareceres”, concluiu Amorim.