Dezembro Vermelho marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV/AidsFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 13/12/2022 20:16

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta terça-feira (13), uma programação especial em alusão ao ‘Dezembro Vermelho’ - Campanha Nacional de Prevenção ao HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis. A ação contou com a presença de uma equipe multiprofissional que realizou testes rápidos, entrega de preservativos, aconselhamento, entre outras orientações.

A médica responsável pelos atendimentos, Vivian Lima Neves, destacou a importância da conscientização durante todo o ano, e não só no mês de dezembro. “Muitas pessoas só dão atenção para estas doenças durante a campanha anual. Mas devemos nos cuidar o ano inteiro, com o uso de preservativos, a testagem, o aprofundamento sobre o tema, entre outras ações importantes. Lembrando que distribuímos testes rápidos e preservativos durante o ano inteiro e todas as Unidades de Saúde estão à disposição dos munícipes”, ressaltou Vivian.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana de Souza Machado Ferreira, também destacou os números sobre a doença e frisou que é possível manter uma vida normal mesmo com a doença. “Cerca de 92% das pessoas em tratamento no Brasil atingiram o estágio de estarem indetectáveis, ou seja, não transmitindo o vírus e mantendo sua qualidade de vida sem manifestar os sintomas da doença. No nosso programa, as taxas são de 72%, um ótimo número também. Para manter esta boa porcentagem, é de suma importância que apresentemos as formas de transmissão pelo contato sexual, as verticalmente transmissíveis, que são transmitidas da mãe para a criança, durante a gestação, parto ou amamentação”, alertou Juliana, também ressaltando que o município se encontra livre de pacientes com transmissão vertical.

“No nosso programa, temos 100% de pacientes livres da doença verticalmente transmitida. No tratamento das pessoas com IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), a qualidade de vida melhora e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento e diagnóstico são gratuitos no SUS (Sistema Único de Saúde) e é sempre importante observar o nosso corpo e os sintomas”, apontou Juliana.

Um dos pacientes, que preferiu não se identificar, é portador do vírus HIV e elogiou todo o atendimento e amparo dos funcionários. “Se estou aqui hoje é por causa de todas as pessoas que ajudaram nos meus cuidados, medicamentos e nas palavras de carinho e conforto. É muito importante que todos venham se conscientizar e saber um pouco mais sobre esse tema tão delicado, para se prevenir”, afirmou.

Dezembro Vermelho

O Dezembro Vermelho é uma campanha instituída pela Lei nº 13.5042017, e marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV/Aids. A data chama atenção para a prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas infectadas com o vírus.

Ainda é um grande desafio conscientizar a população sobre as formas de prevenção e busca por testes e tratamento precoce. Por isso, campanhas como o Dezembro Vermelho ajudam a esclarecer sobre a importância dos exames de rotina, contribuindo para o diagnóstico precoce e tratamento adequado para que a pessoa viva com o vírus sem desenvolver a doença.

Em todo o país, os estados se organizam para celebrar a campanha Dezembro Vermelho com ampliação da testagem de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), maior acesso a autotestes de HIV e distribuição de insumos de prevenção contra, como preservativos masculinos e femininos.