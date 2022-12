Sete filmes de Barra Mansa participaram de mostra competitiva, na segunda edição do festival - Divulgação/CCS PMBM

Sete filmes de Barra Mansa participaram de mostra competitiva, na segunda edição do festival Divulgação/CCS PMBM

Publicado 12/12/2022 18:26

Barra Mansa - Pelo segundo ano consecutivo, aconteceu neste fim de semana o “Barra Mansa Festival de Filmes”, promovido pela prefeitura, por meio da Fundação Cultura, em parceria com a Cia. Calegari e a Rede Cine Show. O evento deu visibilidade aos novos talentos da cidade, além de permitir aos participantes expor seus trabalhos de produção à população.

No domingo (11), ao final do evento, foram divulgados os vencedores de cada categoria, que exibiu sete filmes de Barra Mansa em mostra competitiva. Concorreram aos prêmios os curtas ‘Platô’, ‘Azul Celeste’, ‘A Palavra Final’, ‘6 na Berlinda’, ‘O Sublime não se Repete’, ‘A Qualquer Momento’ e ‘Desejo e Punição’. O produtor do festival, Danilo Calegari, destacou o papel da prefeitura e da Fundação Cultura na realização do evento.

“‘O cinema é uma arte coletiva, o resultado final depende de todos que estão envolvidos no processo’ – com essa frase de Jô Marçal inicio falando sobre minha gratidão à Fundação Cultura e à prefeitura de Barra Mansa, por me permitirem continuar sonhando. O que a Fundação Cultura vem fazendo pela arte em Barra Mansa é de tirar o chapéu. Tenho certeza que o Festival de Cinema vai ficar marcado por muitos e muitos anos nas nossas vidas e nas nossas memórias”, disse Calegari.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou que o festival amplia a linguagem audiovisual na cidade. "Enfrentamos um momento muito difícil para a arte e a cultura na pandemia. Mas foi o setor do audiovisual que mais cresceu e em nossa cidade, podemos dizer que explodiu. Essa é a segunda edição do festival que realizamos em parceria com a Cia. Calegari e percebemos que tem um potencial gigantesco de desenvolvimento da nossa economia criativa", comentou.

Confira abaixo a lista completa de ganhadores:

Melhor Filme

- Azul celeste de Mariana Moura e Luciano Marques

Melhor Atriz

- Helena Figueiredo, pelo papel de Alice em Desejo e Punição

Melhor Ator

- Gabriel Sam, em A Qualquer Momento

Melhor Ator Coadjuvante

- Pedro Bitencourt, em A Qualquer Momento

Melhor Atriz Coadjuvante

- Mariella Novak, pelo papel de Kika em Azul Celeste e pelo papel de Lili em 6 na Berlinda

Melhor Direção

- Maya Rivera, por Desejo e Punição

Melhor Roteiro

- Elmo Ferrer, por 6 na Berlinda

Fotografia

- Efeito Platô

Arte

- Efeito Platô

Figurino e Caracterização

- Amanda Lemes, por Efeito Platô

Trilha Sonora

- Najulia Freitas e Valmir de Freitas, pela canção original de Azul Celeste