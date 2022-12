Criançada pôde se divertir com o Papai Noel e brinquedos como pula-pula, chute a gol e tobogã - Felipe Vieira/Secom PMVR

Publicado 10/12/2022 23:22

Barra Mansa - As comemorações do Natal seguem levando magia a Barra Mansa esta semana. Desta vez, o bairro Nove de Abril, na Região Leste, foi agraciado com o ‘Natal da Família’. Após a visita do Papai Noel na noite de sexta-feira (9), a prefeitura, por meio da Fundação Cultura e da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, promoveu um sábado animado com direito a uma estrutura especial na Rua Jandir Luiz da Rocha.

Além das apresentações de Tuel do Cavaco e banda, Thales Juan e grupo Reunião Papo de Samba, a criançada pôde se divertir com brinquedos como estilingue humano, pula-pula, radical slide, chute a gol e um tobogã de 5 metros.

O vereador Deco, que participou da organização, falou sobre o significado e a importância desse evento.

“Nosso objetivo aqui é levar entretenimento às comunidades da Região Leste e proporcionar um Natal especial àquelas crianças que não teriam condição de participar de uma festa como essa. Gostaria de agradecer à Secretaria de Assistência Social, Fundação Cultura, o presidente da Câmara, Furlani, e nosso prefeito Rodrigo Drable”, disse.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou a iniciativa de realizar atividades culturais nos bairros mais afastados do Centro. “Fizemos uma festa muito bonita na Região Leste, o que mostra que a cultura está em toda parte da cidade. O dia de hoje evidencia como Barra Mansa é grande e a cultura do nosso povo é ocupar a rua com festa”, comentou.