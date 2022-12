Presença ilustre do Papai Noel em seu trenó - adaptado em um carro antigo - encantou o público - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 10/12/2022 16:17

Barra Mansa - A prefeitura municipal de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), elaborou uma série de atividades de comemoração às festas de fim de ano. A programação abrange desde shows musicais, apresentação de peças teatrais, festival de cinema, Papai Noel nos bairros, até a Parada de Natal, que aconteceu na noite desta sexta-feira (9) e levou um clima mágico e iluminado para as Avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite. O evento, promovido pela Associação Cultura Arte & Magia, teve o objetivo de democratizar o acesso à arte e fomentar o turismo local.

O tempo colaborou, permitindo que cerca de 250 integrantes do Projeto Social Dança & Magia, da Banda Sinfônica Música nas Escolas, do Grupo Arte em Missão, e da Cia. Teatral Calegari apresentassem nove alas coreografadas, num espetáculo a céu aberto. Logo na primeira ala, com representação do nascimento de Jesus, a aposentada Benedita Rita Nicolau dos Santos, de 70 anos, contou a sensação de participar do evento. “Estou muito emocionada. É um momento muito especial e de grande representação na minha vida”, destacou.

A presença ilustre do Papai Noel em seu trenó - adaptado em um carro antigo - encantou o público. Lubiane Silva, comerciante e moradora do Centro, levou a filha Aurora Silva, de apenas um ano, para conhecer de perto o ‘Bom Velhinho’. Na companhia da tia avó da criança, Roseli Silva, de 69 anos, esbanjaram alegria.

A Parada de Natal foi iniciada próximo ao Restaurante Cidadão. Na Praça da Matriz, foi inaugurada a iluminação especial e encenada uma peça teatral temática. No local, Papai Noel tirou fotos, recebeu os pedidos da criançada e distribuiu muito carinho. Na Praça da Liberdade, teve praça de alimentação e show musical com Magão.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre o evento. “Este é um momento especial e a gente espera que repercuta na vida de cada um, principalmente daqueles que trabalham e vivem do comércio. Agradeço a parceria com a CDL e o Sicomércio, que nos possibilita a realização de um espetáculo belíssimo como este. Aproveito para desejar um Natal maravilhoso a todas as pessoas”, ressaltou Drable.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou que a parceria com o grupo Arte & Magia já acontece há alguns anos e os resultados se traduzem em belíssimos espetáculos. “Barra Mansa se reafirma mais uma vez nesta ocupação artística de rua de enorme expressão cultural. Nós, da Fundação Cultura, e os artistas primamos por esta iniciativa que leva lazer, entretenimento e manifestações de relevante conteúdo à população. É quando a cidade se vê em cena. Então, é aproveitar o espetáculo e celebrar o Natal”.

A presidente da Associação Cultural Arte & Magia e diretora artística do projeto Dança & Magia, Bete Spinelli, agradeceu o apoio da Prefeitura e do comércio local. “Obrigada por cuidarem tão bem da Cultura da cidade e valorizarem o nosso trabalho”, finalizou Bete.

REGIÃO LESTE - Também na sexta-feira (9), o Papai Noel visitou a Região Leste de Barra Mansa. Na Rua Álvaro Rego Millen, as crianças e seus familiares tiveram a oportunidade de tirar selfies, conversar e receber os mimos de um dos maiores ícones das festas de Natal.