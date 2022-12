Confraternização contou com pacientes, funcionários e professores, que se divertiram com dança, arte e música - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 08/12/2022 19:18

Barra Mansa - A secretaria municipal de Saúde de Barra Mansa realizou na manhã desta quinta-feira (8), no Corredor Cultural, o encerramento das atividades do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Estação Mental, em 2022. A confraternização contou com pacientes, funcionários e professores, que se divertiram com dança, capoeira, arte e música. O CAPS oferece reabilitação psicossocial e procura incentivar a socialização dos pacientes atendidos na unidade.

A coordenadora do CAPS, Nairá Antunes, apontou o benefício da inclusão social que a atividade de encerramento trouxe. “No encerramento das atividades formamos grupos de dança, capoeira, arte e música. É importante socializar esses pacientes para que eles possam frequentar espaços parecidos futuramente, sem a nossa presença”, afirmou.

O professor de Educação Física, Luís Antônio Miranda, destacou a eficiência da dança - como forma de arte - para os pacientes em tratamento. “A dança é importante, pois libera a endorfina. Este hormônio colabora com a alegria e a socialização, e o objetivo é a inclusão social de todos”, explicou.

Leandro Torturella, professor de Artes, explicou a funcionalidade dos trabalhos artísticos para os atendidos nas unidades do CAPS. “A arte transforma e revitaliza a maneira que enxergamos a vida. É importante os pacientes poderem ter esse contato e conseguirem sentir o que é ser um artista. A liberdade que proporciona apresenta outras formas para o desenvolvimento deles”, disse.