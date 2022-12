Evento dá visibilidade aos novos talentos da cidade, que podem expor seus trabalhos de produção - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 07/12/2022 21:17

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, em parceria com a Cia Calegari e a rede Cine Show, vai realizar, pelo segundo ano consecutivo, mais uma edição do Barra Mansa Festival de Filmes. O evento dá visibilidade aos novos talentos da cidade, além de oportunizar aos participantes expor seus trabalhos de produção à população. Em 2022 serão exibidos oito filmes de Barra Mansa em mostra competitiva envolvendo mais de 50 atores da Cia Calegari nos processos de direção, atuação, edição e toda a apresentação gráfica das obras, e ainda seis nacionais our concours.

"Uma cidade criativa é aquela que reconhece nos processos produtivos artísticos e inovadores a capacidade de desenvolvimento social e econômico. Assim é Barra Mansa, que além de garantir um calendário cultural repleto de alternativas e linguagens artísticas, ainda fomenta a produção de novos produtos e serviços", comentou o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo.

Além da exibição de filmes, a programação vai contar com oficinas artísticas e premiação dos talentos. Confira a programação:

10 de Dezembro (sábado)

PREMIER BARRA MANSA

Abertura do Cine Show às 10h

EXIBIÇÕES:

11h | SALAS 1 E 2 (Classificação 12 anos) (80 minutos)

O Último Domingo

Platô

Azul Celeste

A Palavra Final

13h | SALAS 1 E 2 (Classificação 16 anos) (80 minutos)

6 Na Berlinda

O Sublime não Se Repete

A Qualquer Momento

Desejo e Punição

15h | SALAS 1 E 2 (Classificação 16 anos) (80 minutos)

“Sideral” RN

“Fantasma Neon” RJ

“Chão de Fábrica" RJ

“O Pato” PR

"Serrão" MG

Resenha com Marcelo Lin, diretor de Serrão.

11 de dezembro (domingo)

FESTA DE PREMIAÇÃO

18h – Clube Municipal

Serão prêmios que irão contemplar os melhores entre os oito filmes nas seguintes categorias: ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, trilha sonora, roteiro, caracterização e figurino, direção de arte, direção, fotografia, filme e júri popular. Após a premiação haverá uma confraternização entre atores, convidados, apoiadores e patrocinadores para celebrar o sucesso do festival.

Oficina de Direção com Renan Barbosa Brandão

9h às 11h - Clube Municipal

A partir das experiências dos filmes produzidos pela Baraúna Filmes a oficina se propõe a lançar um olhar investigativo sobre a misancene proposta em alguns filmes. Seus desafios e complexidades.

Master Class

11h às 12h30 - Clube Municipal

Com Paulo Roberto Júnior curador do Festival Curta Cinema - Rio

Tema: Como inscrever seus filmes em festivais e o que esperar dos processos de seleção

Oficina A Realidade como faísca criativa para produção de cinema

13h às 15h - Clube Municipal

Com Marcelo Lin - Produtor e Diretor do filme Serrão

12 de dezembro (segunda-feira)

14h – Cine Show

O Último Domingo

Platô

Azul Celeste

A Palavra Final

13 de dezembro (terça-feira)

14h – Cine Show

6 Na Berlinda

O Sublime não Se Repete

A Qualquer Momento

Desejo e Punição

14 de dezembro (terça-feira)

14h – Cine Show

O Último Domingo

Platô

Azul Celeste

A Palavra Final

15 de dezembro (quarta-feira)

14h – Cine Show

6 Na Berlinda

O Sublime não Se Repete

A Qualquer Momento

Desejo e Punição

As oficinas terão capacidade máxima de 25 alunos por turma. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de uma hora antes de cada atividade no próprio local.

ENDEREÇOS:

- Fazenda da Posse – Barbará

- Cine Show – Av. Joaquim Leite, 577, Centro

- Clube Municipal – Rua Juiz Antônio Ciani, 91, Centro