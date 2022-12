Com guloseimas e apresentações de canto e dança, o evento levou muita alegria aos alunos no Cemae - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 07/12/2022 20:55

Barra Mansa - Na tarde desta quarta-feira (7), o clima natalino envolveu as pessoas atendidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), que integra a Secretaria de Educação de Barra Mansa. O evento foi realizado na quadra do Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro.

Com guloseimas e apresentações de canto e dança, o evento levou muita alegria às pessoas que possuem deficiência visual, auditiva ou intelectual. Ainda teve a distribuição de presentes, incluindo a participação do Papai Noel. A coordenadora do Cemae, Sônia Coutinho, afirmou que a festa de Natal tem um significado especial para os assistidos na unidade.

“O evento é muito gratificante porque eles esperam o ano todo por isso. Eles ficam muito felizes em ter as pessoas aqui, além de receberem os presentes. Temos que agradecer muito ao empresário Tony Ramos e as Mamães Noéis Janine, Patrícia e Débora, que se encarregaram dos presentes. Eles abraçaram a causa e apadrinharam os alunos”, disse Sônia, que também recebeu a vereadora Luciana Alves.

Entre os presentes estavam Bia Aparecida e seu filho, Wesley Ferreira, que tem paralisia cerebral. “Ele recebe um ótimo atendimento. Os professores e os colegas o recebem muito bem. Todos têm entrosamento e meu filho sempre participa dos eventos”, disse Bia.

Responsável pela parte musical do evento, o pedagogo Bruno Marcondes tem deficiência visual total e hoje se dedica a dar aulas de musicalização - incluindo teclado, violão e canto - aos estudantes com deficiência.

“Estudei no Rio de Janeiro e vim trabalhar em Barra Mansa há 15 anos. Hoje procuro compartilhar meu conhecimento musical com os alunos especiais da cidade”.

Os atendidos pelo Cemae participam, há mais de 10 anos, da Oficina Profissionalizante Professora Didi Coutinho, que funciona no Parque da Cidade. A diretora Maria Isabel Dias Melotto aproveitou para falar sobre os trabalhos que os atendidos pelo Cemae têm realizado.

“Todos os alunos que estão aqui hoje participam da oficina. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira e lá eles desenvolvem trabalhos de reciclagem, cartonagem e culinária. A gente capacita essas pessoas para que elas possam sair de lá para o mercado de trabalho. Buscamos também fazer com que a população tenha um olhar mais sensível para as pessoas com deficiência”, disse Maria Isabel.

A festividade de Natal do Cemae continua nesta quinta-feira (8), para os atendidos pela Casa Azul (às 10h e 14h30), e na sexta-feira (9), às 8h30, para as crianças de até 4 anos de idade.