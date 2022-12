Evento terá lojas abertas o dia inteiro e atrações como food trucks e espaço para crianças - Chico de Assis/CCS PMBM

Evento terá lojas abertas o dia inteiro e atrações como food trucks e espaço para criançasChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 07/12/2022 20:39

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, vai realizar neste domingo (11), a última edição do ano do Domingão de Compras. O evento vai acontecer novamente na Vista Alegre, na Rua Cristiano Reis Meirelles, das 8h às 16h.

Além de muitas lojas abertas durante o dia, as pessoas que forem ao local poderão contar com food trucks e brinquedos para as crianças. O fluxo de veículos na Rua Cristiano Reis Meirelles será interrompido durante o evento. Guardas municipais estarão no local orientando os condutores.

O evento conta com o apoio da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sicomércio.



SERVIÇO

Domingão de Compras

Data: 11/12

Hora: 8h às 16h

Local: Rua Cristiano Reis Meirelles, bairro Vista Alegre