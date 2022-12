Publicado 07/12/2022 15:45

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa e a Fundação Cultura levam a magia do Natal à Região Leste nesta sexta-feira (9). O Papai Noel chegará à localidade às 19h, na Rua Álvaro Rego Millen, no Nove de Abril. No sábado, a ‘Festa da Família' vai animar os moradores das 11h às 19h. Uma estrutura será montada na Rua Jandir Luiz da Rocha, no mesmo bairro, e contará com shows de Tuel do Cavaco e banda; Thales Juan; e grupo Reunião Papo de Samba. Para os pequenos, a diversão será garantida com estilingue humano, pula-pula, radical slide, chute a gol e um tobogã de 5 metros. O vereador Deco também participa da organização do evento



SERVIÇO

Papai Noel e Natal da Família

Data: 9 e 10 de dezembro

Horário: 19h (sexta) e das 11h às 19h (sábado)

Local: Papai Noel na Rua Álvaro Rego Millen e Natal da Família, na Rua Jandir Luiz da Rocha (próximo ao Colégio Nove de Abril)