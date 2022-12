Os 200 alunos da unidade, da Educação Infantil ao 5º Ano, participaram da atividade - Divulgação/CCS PMBM

Os 200 alunos da unidade, da Educação Infantil ao 5º Ano, participaram da atividadeDivulgação/CCS PMBM

Publicado 06/12/2022 17:59

Barra Mansa - A Escola Vocacionada Socioambiental (Ciep 483 - Ada Bogato), no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa, realizou nesta terça-feira (6), uma atividade especial para ensinar a Língua Inglesa. Os 200 alunos da unidade, da Educação Infantil ao 5º Ano, participaram do evento “Let’s Sing”. Através do canto, a atividade contribuiu para que os alunos assimilassem a pronúncia e o vocabulário da língua estrangeira.

As apresentações foram divididas em turmas pela professora Graziela Leonardo Pires. “A Língua Inglesa é incorporada ao dia a dia dos alunos na escola, explorando o ambiente interno e externo à sala de aula. Sem dúvidas, esta maneira de aprender pela vivência está transformando a visão dos alunos sobre a Língua Inglesa e, de fato, tornando a aprendizagem significativa e prazerosa”, ressaltou a educadora.

A música também é uma grande aliada neste processo de aprendizagem, conforme destacou o professor da disciplina, Roni Vieira. “O trabalho na educação infantil é muito importante para o desenvolvimento da criança, pois a ajuda na sua formação como cidadão. Ter disciplina na hora de tocar, aprender ritmos diferentes, isso tudo é fundamental para o seu crescimento”, pontuou.

Os maiores beneficiados com o evento são os alunos. Entre eles está Luiz Otávio de 9 anos que está cursando o 3° ano do fundamental 1." Eu estou feliz e orgulhoso porque pude fazer a apresentação para os meus pais. Foi muito legal a participação deles. Além de conseguir aprender várias palavras em inglês", contou.

O diretor Lucas Guimarães falou sobre o sentimento das crianças durante o evento. “É muito gratificante ver os nossos alunos superando a barreira de outro idioma com tamanha facilidade e entusiasmo. A evolução deles é essencial para a sua formação como cidadãos”, afirmou.