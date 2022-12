Resultado classificou o Brasil para o duelo das quartas de final contra a Croácia, nesta sexta (9) - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 05/12/2022 21:13

Barra Mansa - Os barramansenses que acompanharam a partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, entre a Seleção Brasileira e a Coréia do Sul, na tarde desta segunda-feira (5), no Calçadão Dama do Samba, na Avenida Beira Rio, no Centro, foram ao delírio com a marcação de quatro gols logo no primeiro tempo, por Vinícius Jr., Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá. O placar encorajou outros torcedores a enfrentarem a chuva e se deslocarem para o espaço no intervalo do jogo. O segundo tempo foi de pura vibração, mesmo diante do gol do time adversário marcado na finalização de Paik Seung-Ho com o pé esquerdo de fora da área e de bola parada. O resultado classificou o Brasil para o duelo das quartas de final contra a Croácia.

A comerciária Selma Rodrigues, moradora do Ano Bom, entrou em contato com os amigos e se uniu aos torcedores prestigiando a Seleção Canarinho. Ela até arriscou alguns palpites. “Foi a primeira equipe a marcar quatro gols no Mundial de Futebol do Catar, mas o ritmo que estava acelerado no primeiro tempo, diminuiu sensivelmente no segundo, o que favoreceu o gol do adversário. O importante é que garantimos a vitória, com direito a coreografia e homenagem ao Rei Pelé, e seguimos na Copa”.

O estudante Danilo Alves acompanhou toda a partida do local. “A iniciativa da prefeitura de estruturar o espaço para que a gente possa assistir pelo telão aos jogos com amigos é muito boa. É um momento de estresse em função da disputa, mas ao mesmo tempo de divisão das preocupações com os resultados. Já estamos aguardando informações para acompanhar a partida da próxima sexta-feira, que por ser ao meio dia, fará com que o comércio e indústrias retornem as atividades”.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou que o Calçadão do Samba já se tornou um lugar de encontro da cidade e isto facilita a celebração de uma festa bonita, como é uma vitória na Copa do Mundo. “Sexta-feira tem jogo novamente e estamos ansiosos na torcida pelo Brasil, com energia positiva na busca pelo hexa”.