Publicado 03/12/2022 13:38

Barra Mansa - A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa (SMMADS), o Senar-BM e o Sindicato Rural-BM promoveram na manhã desta sexta-feira (4), uma caminhada ecológica no Parque Natural Municipal Complexo Auguste François Marie Glaziou, mais conhecido como Jardim das Preguiças. Participaram da atividade cerca de 50 integrantes de grupos da melhor idade do município. No local, eles puderam observar a variedade de espécies florestais arbóreas e 14 espécies de aves.

“A observação de aves é uma atividade de ecoturismo de baixo impacto, não tendo restrição de idade, e, por não exigir tanto esforço físico, pode ser aproveitada por pessoas da melhor idade, como foi o grupo de hoje. Podemos ver as aves em qualquer lugar, inclusive das janelas das nossas casas. Mas as áreas verdes urbanas, como o caso do Jardim das Preguiças, que é uma Unidade de Conservação na categoria Parque Natural Municipal, são propícias para avistar um número maior de espécies. Hoje conseguimos observar 14”, destacou o biólogo da Secretaria, João Rafael, que acrescentou: “Esperamos, em 2023, fazer mais eventos como esse, nas nossas Unidades de Conservação municipais”.