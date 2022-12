Publicado 01/12/2022 22:30

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa está intensificando a entrega dos cartões aos moradores beneficiados com o Programa SuperaRJ. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos é a responsável pela entrega dos cartões aos moradores, que devem retirar o cartão até o dia 08/12, no setor do CadÚnico (Cadastro Único), no pátio da prefeitura.

O SuperaRJ é um programa social de renda mínima do Governo do Estado do Rio de Janeiro, criado com o objetivo de ajudar as famílias a superarem as dificuldades provocadas pela pandemia de Covid-19. Busca priorizar aqueles em situação de vulnerabilidade social e pobreza, para estimular a economia e fortalecer a rede de proteção às pessoas em maior situação de fragilidade.

Podem receber o benefício os responsáveis familiares que comprovarem renda mensal igual ou inferior a R$ 200 e estejam inscritas no Cadastro Único e não recebam outro programa de renda social federal ou municipal.

Para verificar se está apto a receber o benefício é necessário acessar o seguinte link: https://barramansa.rj.gov.br/beneficio-social-supera-rj/

Serviço:

Retirada dos cartões do SuperaRJ

Data: até 08/12

Horário: 8h30 às 16h30

Local: Cadastro Único - Pátio da Prefeitura de Barra Mansa - Rua Luis Ponce, 263, Centro