Membros empossados foram definidos por eleição no último Fórum Municipal de Cultura, realizado no dia 5 de novembroChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 01/12/2022 17:59 | Atualizado 01/12/2022 18:01

Barra Mansa - O prefeito Rodrigo Drable empossou, na quarta-feira (30), os novos membros do Conselho Municipal de Cultura de Barra Mansa para o biênio 2022/2024. Ao todo são 12 representantes do poder público e 12 da sociedade civil. Os membros empossados foram definidos por eleição no último Fórum Municipal de Cultura, realizado no dia 5 de novembro. O Conselho Municipal de Cultura tem, entre outras atribuições, a função de supervisionar o Sistema, o Plano, o Fundo Municipal de Cultura, o Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e o Sistema de Informações e Indicadores Culturais do município.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou da importância dessa interlocução direta com o Executivo na apresentação de propostas.

“Quando o prefeito recebe os membros do Conselho, ele demonstra o prestígio que dá para as políticas culturais e abre um canal de diálogo direto, que é o principal papel desse Conselho. O prefeito foi muito receptivo e propôs importantes pontos que atenderam satisfatoriamente todos os encaminhamentos apresentados hoje. É só o começo”, comentou. Um dos conselheiros eleitos é Edson da Hora, representante da sociedade civil na área de Patrimônio Histórico.

“O objetivo é trazer para Barra Mansa a história do patrimônio da cidade e a importância que ele tem para o Brasil. Assim as pessoas podem ter a sensação de pertencimento e ver como nosso município contribuiu para a história do país”.

O prefeito Rodrigo Drable participou ativamente do encontro e destacou a necessidade da valorização de espaços que tenham funcionalidade para o município, além de ter apresentado sugestões, como a criação de uma grande fanfarra municipal e um evento da Paixão de Cristo que seja referência para o turismo regional.

“O conselho é um instrumento de manifestação do que a sociedade pensa. É fundamental trabalharmos em parceria e que as ações tenham o maior alcance possível”, afirmou.