Publicado 30/11/2022 15:26

Barra Mansa - A Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM) vai promover neste sábado (3), um grande evento em homenagem ao Dia Nacional do Samba – celebrado em 2 de dezembro. Cacique de Ramos será a grande atração no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco (Beira-Rio), na Rua Presidente Getúlio Vargas, no Centro.

Bandas regionais sobem ao palco a partir das 14 horas. A roda de samba vai contar com a participação de: Partido a Mais, Nunca é de Leve e Crê Fascinasamba. A entrada será gratuita e a classificação, livre.

O Cacique de Ramos é um movimento histórico-cultural e revolucionário do samba raiz que originou o grupo de samba Fundo de Quintal, se tornando Patrimônio Cultural do povo carioca. O Dia Nacional do Samba foi instituído em 1964, através da Lei nº 554, sendo comemorado anualmente no dia 2 de dezembro.

Programação:

14h – Grupo Partido a Mais

16h – Nunca é de Leve

18h – Crê Fascinasamba

20h – Cacique de Ramos