Corporação foi criada no município em 1947 e conta hoje com um efetivo de 127 guardas e 10 vigias - Divulgação GMBM/CCS PMBM

Publicado 29/11/2022 23:26

Barra Mansa - A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) comemorou seu aniversário de 75 anos nesta terça-feira - dia 29 de novembro. A corporação foi criada no município em 1947, a partir da Lei nº 08, e conta hoje com um efetivo de 127 guardas e 10 vigias. Os seguintes grupamentos compõem a Guarda Municipal de Barra Mansa: Ambiental, Trânsito, Patrimonial, Ronda Escolar, Patrulha da Mulher e Programa de Educação no Trânsito (PET).

O comando da Guarda chegou a ser extinto em 1961, mas sua função permaneceu. Em 1990, através da lei nº 2.355, o comando foi reorganizado com a criação do regulamento interno e do curso de formação de guardas municipais, além da chegada de novas viaturas, equipamentos e fardamento.

De acordo com a Lei Federal 13.022/14, por meio do Art. 3º, a Guarda Municipal deve garantir a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; o patrulhamento preventivo; o compromisso com a evolução social da comunidade; e o uso progressivo da força. O atual comandante da GMBM, Paulo Sérgio Valente, integra já há 31 anos o quadro da corporação.

“Hoje pra mim é um motivo de muita honra. Hoje estou como comandante de uma instituição que eu respeito e que me abraçou desde o início. Parabéns a cada guarda que tem desempenhado seu papel de forma brilhante”, afirmou. O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, congratulou também os guardas municipais nesta data.

“A Guarda Municipal de Barra Mansa celebra junto o carinho e dedicação que tem com o município e nossa sociedade. Atuando com foco em assistir nossa população, protegendo, organizando nossa cidade, atuando em prédios públicos, na prevenção ao crime, na educação ao trânsito, no combate à violência contra mulher, entre outras diversas atuações. Nossos munícipes podem contar sempre com nossa Guarda Municipal”, disse.

O prefeito Rodrigo Drable aproveitou a data para enaltecer os profissionais que desempenham um trabalho de grande relevância para o bom funcionamento da cidade.

“A Guarda de Barra Mansa é composta por homens e mulheres extremamente dedicados e comprometidos. Ao longo dos anos eles têm construído uma história memorável e respeitosa. Na comemoração destes 75 anos eu rendo as minhas homenagens a cada servidor que se dedica ao município”, apontou.

A Guarda Municipal de Barra Mansa presta atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, podendo ser acionada por meio dos telefones (24) 3028-9339 e (24) 3028-9369.