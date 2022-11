Ação será realizada das 8h às 10h, no Corredor Cultural, próximo ao Palácio Barão de Guapy, no Centro - Paulo Dimas/CCS PMBM

Ação será realizada das 8h às 10h, no Corredor Cultural, próximo ao Palácio Barão de Guapy, no CentroPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 28/11/2022 18:39

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Saúde e de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), vai promover nesta quarta-feira (30), uma ação voltada à campanha do Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. A ação é intermunicipal e contará com cerca de 300 participantes da melhor idade, que poderão acompanhar aula de dança, caminhada orientada e os serviços de saúde especializados.

Além disso, a equipe da Secretaria de Saúde vai promover imunização contra Covid-19 e Influenza, com participação dos profissionais especializados do Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF). A ação será realizada das 8h às 10h, no Corredor Cultural, próximo ao Palácio Barão de Guapy, no Centro.

SERVIÇO

Ação do Novembro Azul

Data: 30 de novembro

Horário: 8h às 10h

Local: Corredor Cultural – Rua Custódio Ferreira Leite, Centro, Barra Mansa