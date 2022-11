Suspeito fugiu ao avistar os policiais militares, deixando drogas para trás - Divulgação/PMERJ

Publicado 28/11/2022 11:33

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam 180 pedras de crack na Rua Jorge Lóssio, no Centro de Barra Mansa, no início da noite deste domingo (27). De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações de populares de que um homem estaria traficando drogas próximo à linha férrea.

Os PMs foram até o local e chegaram a avistar o suspeito, trajando as mesmas roupas descritas pelos populares, mas assim que avistou os policiais, o elemento correu pela linha férrea. Os agentes tentaram persegui-lo, mas não conseguiram alcançá-lo.

Em buscas pelos arredores, os PMs conseguiram encontrar uma sacola plástica, contendo as 180 pedras de crack, escondida no vão de uma telha galvanizada, próximo ao local onde estava o suspeito. Todo o material apreendido foi levado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) onde a ocorrência foi registrada.