Além do teatro, famílias aproveitaram contação de histórias, música e interatividade para a releitura da clássica aventuraChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 26/11/2022 16:57

Barra Mansa - O Programa ‘Diversão em Cena’ desembarcou mais uma vez em Barra Mansa, desta vez, a Fazenda da Posse, no bairro Barbará, recebeu ‘O Mágico de OZ’ para encerrar a temporada de 2022 dos espetáculos. A apresentação foi nesta sexta-feira (25), às 19h. A peça reuniu centenas de pessoas, entre crianças e adultos. O projeto é viabilizado pela ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Além do teatro, as famílias puderam presenciar contação de histórias, muita música e interatividade para a releitura da clássica aventura vivida por Dorothy, Espantalho, Homem de Lata e o Leão pelos caminhos de tijolos amarelos.

Esta foi a 12ª edição do programa encerrando a temporada de 2022. A menina Dorothy vai para Oz, após um tornado atingir Kansas. Neste novo local, os objetos são mais coloridos, bonitos e mágicos. Apesar de todo encanto, a menina deseja retornar para sua casa, mas só vai conseguir realizar sua vontade caso encontre um mágico. A busca pelo mágico de OZ fará Dorothy viver uma grande aventura pelo caminho de tijolos amarelos.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), Marcelo Bravo, destacou o êxito da temporada de 2022, que apresentou 12 peças gratuitas para um grande público em Barra Mansa.

“A temporada foi um verdadeiro sucesso, cada espetáculo realizado na Fazenda da Posse, faz com que ela se consolide ainda mais como um espaço de difusão de arte e cultura. Já estamos planejando a temporada do ano que vem para atrair ainda mais o público”, apontou.

O prefeito Rodrigo Drable ressaltou os vários eventos culturais que estão sendo realizados no município. “Mais um espetáculo! Barra Mansa se tornou a cidade da cultura, dos teatros, das apresentações das nossas bandas e da nossa orquestra, da dança, do ballet, do artesanato, da capoeira e muito mais!”

Drable ainda agradeceu aos responsáveis que compareceram à Fazenda da Posse e destacou o trabalho todos os envolvidos na organização. “Parabéns a toda equipe da FCBM, a ArcelorMittal Cultural e todos os papais e mamães que levaram seus filhos no espetáculo”, disse.