Policiais apreenderam pistola calibre .45 e seis munições em uma casa da Rua Juiz de Fora - Divulgação/PMERJ

Publicado 25/11/2022 19:07

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam uma pistola calibre .45 e seis munições em uma casa da Rua Juiz de Fora, no bairro Minerlândia, em Barra Mansa. De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, eles receberam uma informação da Sala de Operações da PM de que um indivíduo estaria circulando armado pelo bairro Minerlândia.

Uma guarnição seguiu para o local, e ao avistar um elemento com as mesmas características descritas, procurou abordá-lo. O suspeito - um homem de 40 anos - tentou fugir e entregou a arma para outro homem, de 22 anos, que entrou em uma residência na rua. Os policiais seguiram os dois suspeitos e conseguiram capturá-los, recuperando também a pistola. A arma e os dois homens foram levados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde foram autuados por posse ilegal de arma.