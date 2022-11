Atividade contou também com a participação da vice-prefeita Fátima Lima - Felipe Vieira/CCS PMBM

Atividade contou também com a participação da vice-prefeita Fátima LimaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 25/11/2022 17:42

Barra Mansa - Os alunos do 5º ano da Escola Municipal Jayme Oscar de Pinho Carvalho Junior realizaram, nesta sexta-feira (25), o plantio de 205 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica na Área de Proteção Ambiental Cândido Silva, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) e contou com o apoio de profissionais do Tiro de Guerra (TG), que limparam todo o terreno para o plantio.

O gerente de reflorestamento da secretaria de Meio Ambiente, Gilson Assis, destacou a contribuição dos alunos para a recuperação da área de Mata Atlântica. “Dessa forma nós estimulamos as crianças a contribuírem para a preservação do local”.

O diretor adjunto da escola, Reinaldo Lux explicou a importância da participação dos alunos na atividade. “O objetivo é dar o exemplo a eles e mostrar a importância do reflorestamento, principalmente em uma área de preservação ambiental. No futuro poderemos mostrar como as ações deles impactaram positivamente a natureza”.

A atividade contou também com a presença da vice-prefeita Fátima Lima, que ressaltou a importância dos alunos participarem de ações nesse sentido.

“Os alunos precisam saber como é uma área de preservação, ainda mais sendo na comunidade deles. Isso traz esperança para essas crianças, pois elas são o presente e o futuro do nosso mundo. A esperança é o que comove esses estudantes. Poder ter esse contato com a terra e o plantio é muito importante para o desenvolvimento deles”, disse.