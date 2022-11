A formação é direcionada a gestores e técnicos das secretarias de educação municipais - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 24/11/2022 14:20

Barra Mansa - O secretário municipal de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, acompanhado da servidora Morgana Vieira, que é técnica da pasta, participou nesta quinta-feira (24), do 75º Fórum de Dirigentes Municipais de Educação, organizado pela Undime (União dos Dirigentes Municipais da Educação), no bairro Santo Cristo, no Rio de Janeiro.

O evento fala sobre as expectativas para uma educação com qualidade nos próximos quatro anos, com foco em aprendizagem, financiamento e gestão compartilhada. A formação é direcionada a gestores e técnicos da secretaria, com palestras e oficinas ministradas por profissionais da SEB (Secretaria de Educação Básica) e do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

O secretário enfatizou a importância de desenvolver políticas de melhoria da qualidade da educação. “Contribuir para a formação dos nossos profissionais é compartilhar o conhecimento para os nossos educadores, por isso é essencial uma educação exemplar para os nossos alunos se desenvolverem. O evento é de suma importância para adquirirmos conteúdos, que sem dúvida, serão repassados para nossos profissionais em Barra Mansa”, relatou. O Fórum, que também teve palestras na quarta-feira (23), segue até sexta-feira (25).