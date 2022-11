Simulação é realizada anualmente com o objetivo de testar os equipamentos e orientar a população - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 23/11/2022 21:36

Barra Mansa - A Defesa Civil de Barra Mansa, através da solicitação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual, realizará um simulado de acionamento das sirenes e evacuação das famílias que se encontram em áreas de risco no bairro Metalúrgico, na Região Leste da cidade, neste sábado (26), às 9h.

A simulação é realizada anualmente com o objetivo de testar os equipamentos e orientar a população sobre como proceder nessas situações. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano acompanhará o teste para compreender como assistir as famílias em situações de risco.



SERVIÇO

Simulado de acionamento de sirenes e evacuação das famílias

Data: 26/11 (sábado)

Hora: 9h

Local: bairro Metalúrgico