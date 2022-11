Homem foi preso após verificação na 90a DP que havia mandado de prisão em aberto contra ele - Divulgação/CCS PMBM

Homem foi preso após verificação na 90a DP que havia mandado de prisão em aberto contra eleDivulgação/CCS PMBM

Publicado 23/11/2022 17:35

Barra Mansa - A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (23), um homem em situação de rua, de 35 anos, que havia arrombado a porta principal do Hospital Menino Jesus, situado no bairro Ano Bom. O flagra foi feito após a corporação ter conhecimento da denúncia de uma moradora do bairro, na terça-feira (22), por meio das redes sociais.

“Moro no bairro Ano Bom e passo em frente ao hospital Menino Jesus todos os dias. Um mendigo (sic) quebrou a porta de vidro principal e caiu caco pra todo lado. O mesmo colocou suas coisas lá dentro dizendo que a partir daquele momento, ali seria um depósito de reciclagem”, relatou a moradora, na internet.

A postagem viralizou e, assim que a GMBM recebeu a denúncia, uma equipe foi encaminhada ao local, mas não encontrou ninguém. Com isso, os guardas aproveitaram para realizar o fechamento provisório da porta que havia sido arrombada.

As rondas pela região não foram encerradas e, por volta das 4h30 desta quarta, agentes passaram pelo local, repararam que a porta provisória já havia sido retirada e entraram no hospital. Inicialmente, o morador que vive em situação de rua alegou que não tinha sido ele que quebrou a porta da instituição. Depois de conversa com os guardas, ele acabou confessando o ato. O cidadão foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde foi constatado que já havia um mandado de prisão em seu nome e ele foi preso.

O comandante da GMBM, Paulo Sérgio Valente, ressaltou a importância da população procurar os agentes públicos para realizar denúncias para uma resolução mais rápida dos casos. “O lamento ocorreu apenas nas redes sociais. A cidadã não entrou em contato com a Guarda Municipal. Orientamos sempre as pessoas a ligarem para a GMBM com o intuito de conseguirem uma resposta mais rápida e eficiente”, disse o comandante. As denúncias para a Guarda Municipal de Barra Mansa podem ser feitas pelos telefones (24) 3028-9339 e (24) 3028-9369.