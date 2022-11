Publicado 23/11/2022 16:55

Barra Mansa - Dois homens - de 30 e 35 anos - sofreram uma tentativa de homicídio no final da tarde desta terça-feira (22), no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Os homens foram atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, onde foram ouvidos por policiais militares da 2a Cia. do 28o Batalhão da PM.

De acordo com o registro feito pelos PMs que atenderam à ocorrência, o homem de 30 anos foi baleado na perna esquerda, enquanto o de 35 anos foi atingido no braço e na perna esquerda. O estado de saúde deles é estável e eles não correm risco de morte.

Segundo as vítimas relataram aos policiais, o homem de 30 anos foi até o bairro Boa Sorte, no local conhecido como Beco da Macumba, receber o dinheiro de uma dívida de um amigo, conhecido como Formiga. O outro homem baleado também estava no beco, de acordo com o relato.

Formiga teria pedido então o carro da vítima de 30 anos emprestado e saiu, enquanto o proprietário do veículo ficou no beco aguardando o retorno, conversando com o outro homem. Nesse momento, segundo as vítimas descreveram aos policiais, um homem negro - que eles não souberam descrever mais detalhes da aparência - entrou no beco e disparou cerca de cinco vezes contra a dupla.

O homem de 30 anos disse que provavelmente a arma era um revólver calibre 38, e o suspeito só parou de atirar porque acabou a munição. Logo em seguida, o criminoso fugiu. As vítimas não reconheceram o autor dos disparos.