Publicado 23/11/2022 15:19

Barra Mansa - Um casal teve o carro roubado quando saía de uma confraternização em um bar na Rua Domingos Mariano, no Centro de Barra Mansa, por volta das 23h desta terça-feira (22). De acordo com registro da ocorrência feito por policiais militares do 28o Batalhão da PM, o homem e a mulher - ambos de 30 anos - relataram que saíram de uma festa de confraternização de um bar no Centro, e se dirigiram para o carro.

Chegando perto do veículo, dois indivíduos se aproximaram - um deles armado com um revólver, aparentemente - e anunciaram o assalto, pedindo as chaves do carro. O casal relatou que não reagiu e entregou as chaves. Mas os criminosos, sem saber qual chave abria a tranca de volante do automóvel, saiu do veículo e foram atrás do casal. Os dois correram e se abrigaram em um bar próximo, e logo em seguida os ladrões conseguiram abrir a tranca e sair com o carro, em direção à Rua Major Bento. O casal seguiu então até a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para registrar o fato.